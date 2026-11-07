توجيه حكومي بإلغاء عقود 3 شركات في مطار الموصل لارتباطها بجهات مسلحة

وقال مصدر للوكالة الرسمية وتابعته : إن "رئيس علي فالح وجه بإلغاء عقد شركة "سكاي بلس" لتأجير كاونترات على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".وأضاف، أن " وجه ايضا بإلغاء عقد تأجير المرآب الداخلي غير المسقف في مطار الدولي مع شركة "سما المطار" على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".وتابع أن "رئيس الوزراء وجه كذلك، بإلغاء عقد تأجير مكتب التاكسي في مطار الموصل الدولي مع شركة " الشامخ" على خلفية ارتباطها بجهات مسلحة وإحالته إلى شركات عالمية".