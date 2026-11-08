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الزيدي يترأس اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية في الأنبار ويوجه بتلبية احتياجات القطعات
أمن
2026-11-08 | 09:41
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
158 شوهد
ترأس رئيس
مجلس الوزراء
، القائد العام للقوات المسلحة علي فالح
الزيدي
، اليوم الأحد، اجتماعاً للقيادات العسكرية والأمنية المسؤولة في
محافظة الأنبار
، خلال زيارته للمحافظة.
وأكد
الزيدي
، بحسب بيان صادر عن مكتبه الإعلامي، أهمية الحفاظ على مستويات اليقظة والاستعداد التعبوي، بما يضمن استدامة الأمن والاستقرار، باعتبارهما أساساً للتنمية والازدهار الاقتصادي.
وشدد على دعم الحكومة لإنفاذ القانون، وتمكين القيادات الأمنية من تطوير أدائها ورفع كفاءة التشكيلات، مع الالتزام بالضبط والتأهب الدائم لتنفيذ الواجبات.
واستمع الزيدي إلى عرض بشأن المهام والواجبات والاستعدادات الميدانية للقطعات الأمنية ضمن قواطع الانتشار، موجهاً بتلبية متطلبات الوحدات والتشكيلات بما يضمن تنفيذ مهامها على أكمل وجه.
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