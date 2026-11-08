القبض على ثلاثة متهمين أطلقوا العيارات النارية أثناء تشييع أحد المتوفين في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، ان "مفارز قسم نجدة ، قاطع نجدة الإعلام، تمكنت من إلقاء القبض على ثلاثة متهمين أقدموا على إطلاق العيارات النارية خلال تجمع عشائري لتشييع أحد المتوفين".واضافت ان "العملية جاءت عقب سماع دوي إطلاقات نارية، حيث تحركت مفارز النجدة على الفور إلى مكان الحادث، وتمكنت من تحديد مصادر إطلاق النار وإلقاء القبض على ثلاثة متهمين، وضبط الأسلحة المستخدمة في إطلاق العيارات النارية".واكدت انها "لن تتهاون مع أي شخص يقدم على إطلاق العيارات النارية تحت أي ذريعة كانت"، مشددةً على أن "كل من يخالف التعليمات سيُحاسب وفقاً للقانون، حفاظاً على أرواح المواطنين وسلامتهم".