المخدرات والاتجار بالبشر.. القبض على شخصين في الكرادة وحي الجهاد

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "قوة أمنية تمكنت من إلقاء القبض على رجل من مواليد 1996 وامرأة من مواليد 1999 تسكن ، وذلك أثناء تواجدهما ضمن ".وأضاف المصدر أن "عملية القبض جرت وفق أحكام المادة 28 مخدرات، حيث ضُبطت بحوزتهما أدوات تعاطٍ وميزان إلكتروني يُستخدم لأغراض الترويج والتوزيع".وفي حادث آخر، أشار المصدر إلى أن "قوة أمنية، ومن خلال المتابعة الميدانية ونصب كمين محكم، ألقت القبض على متهمة من مواليد 2006 صادرة بحقها مذكرة قبض قضائية وفق المادة 6 من بالبشر، وذلك ضمن منطقة غربي العاصمة".ولفت إلى أنه "أثناء تفتيش دار المتهمة، تم ضبط قناني غاز صغيرة وقداحات وأنابيب (بايبات) تُستخدم لأغراض التعاطي"، مؤكداً "إلقاء القبض على جميع الموجودين داخل الدار لحظة المداهمة، وهم فتاة من مواليد 2009 تسكن ، وشابان أحدهما من مواليد 2004 والآخر من مواليد 2003، حيث تم تسليمهم جميعاً إلى لإكمال الإجراءات القانونية بحقهم".