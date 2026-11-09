رئيس أركان الجيش يصل إلى قاطع عمليات كركوك

وذكرت في بيان ورد لـ ، أن "رئيس أركان الجيش، الفريق أول قوات خاصة الركن ، وصل، اليوم الاثنين الموافق 9 تشرين الثاني 2026، إلى قاطع عمليات يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى".وأضافت، أن "الزيارة جاءت للاطلاع على مجمل الوضع الأمني وتوزيع القطعات العسكرية ضمن قاطع المسؤولية".