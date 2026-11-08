ثلاث مسيرات تستهدف حقل كورمور في السليمانية

​أفاد مصدر أمني، مساء الأحد، بتعرض حقل حقل كورمور في للاستهداف بطائرات مسيرة.

وقال المصدر في حديث لـ ، إن "ثلاث مسيرات استهدفت قبل قليل حقل كورمور في ". ولم يكشف المصدر المزيد من التفاصيل.