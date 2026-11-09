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الإعلام الأمني يكشف تفاصيل ضربتين جويتين ضد أوكار الإرهاب في كركوك
أمن
2026-11-09 | 06:07
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
94 شوهد
السومرية نيوز
– أمن
أعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم الاثنين، تنفيذ ضربتين جويتين في منطقة وادي زيغتون ضمن قاطع عمليات
كركوك
، استهدفتا ثلاثة عناصر إرهابية ونفقاً تابعاً للإرهابيين، مؤكدة تدمير النفق بالكامل.
وذكر بيان للإعلام الأمني، أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع مركز الاستطلاع والمراقبة الجوية في
مكتب القائد العام
، إذ رصدت القوات تحركات ثلاثة عناصر إرهابية في المنطقة.
وأضاف البيان أن صقور الجو نفذوا، عند الساعة 12:21، ضربة جوية باستخدام طائرات (F-16)، استهدفت المواقع التي رُصدت فيها العناصر الإرهابية.
وأشار إلى رصد نفق للإرهابيين في المنطقة ذاتها، حيث جرى استهدافه عند الساعة 13:30، ما أسفر عن تدميره بالكامل، ضمن العمليات المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب واستهداف أوكارهم.
وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها الاستخبارية والعسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.
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