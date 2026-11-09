الإعلام الأمني يكشف تفاصيل ضربتين جويتين ضد أوكار الإرهاب في كركوك

وذكر بيان للإعلام الأمني، أن العملية جاءت بناءً على معلومات استخبارية دقيقة وردت من مديرية الاستخبارات العسكرية، بالتنسيق مع مركز الاستطلاع والمراقبة الجوية في ، إذ رصدت القوات تحركات ثلاثة عناصر إرهابية في المنطقة.وأضاف البيان أن صقور الجو نفذوا، عند الساعة 12:21، ضربة جوية باستخدام طائرات (F-16)، استهدفت المواقع التي رُصدت فيها العناصر الإرهابية.وأشار إلى رصد نفق للإرهابيين في المنطقة ذاتها، حيث جرى استهدافه عند الساعة 13:30، ما أسفر عن تدميره بالكامل، ضمن العمليات المستمرة لملاحقة فلول الإرهاب واستهداف أوكارهم.وأكدت القوات المسلحة استمرار جهودها الاستخبارية والعسكرية لملاحقة العناصر الإرهابية وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.