اعتقال ثلاثة متهمين بالاتجار بالمخدرات وضبط كيلوغراماً من الكريستال في بغداد

وذكر الجهاز أن مفارزه نفذت كميناً محكماً أسفر عن اعتقال المتهم الأول، فيما قادت التحقيقات الميدانية إلى تحديد هوية متهم ثانٍ والقبض عليه، قبل إلقاء القبض على متهم ثالث عقب مطاردته إثر محاولته الفرار.وأضاف أن المادة المخدرة ضُبطت مخبأة داخل علب صمغ بقصد إخفائها، مشيراً إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى الجهات القضائية المختصة.