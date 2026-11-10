فتح تحقيق عاجل في مشاجرة داخل مقر فوج طوارئ الرصافة السابع



اصدر ، اليوم الثلاثاء، توجيهاً بشأن مشاجرة وقعت داخل مقر فوج طوارئ السابع.



وذكرت الداخلية في بيان مقتضب، ان وزيرها وجه بفتح تحقيق عاجل في حادث المشاجرة داخل مقر فوج طوارئ السابع ضمن قيادة شرطة الرصافة.