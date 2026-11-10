القبض على حدث في النجف اعترف بتنفيذ 14 عملية سرقة



أعلنت مديرية مكافحة إجرام ، إلقاء القبض على متهم حدث متلبساً بسرقة دراجة نارية، بعد متابعة أمنية، مشيرة إلى اعترافه بتنفيذ 14 عملية سرقة في المحافظة.



وذكرت المديرية، في بيان، أن اعترافات المتهم شملت سرقة 10 دراجات نارية ومحلين تجاريين، فضلاً عن أسلاك كهربائية من أحد المنازل وأواني طبخ تعود إلى أحد المواكب.



وأضافت أن عملية القبض جاءت إثر متابعة أمنية دقيقة، فيما اتُّخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم.