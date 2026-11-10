مشادة تتطور لاطلاق النار بين ضابطين اسفر عن اصابتهما في بغداد

وقال المصدر لـ ، ان "ضابطين برتبة مقدم اصيبا بعد مشادة كلامية بينهما داخل بهو الضباط في الفوج السابع ضمن بالعاصمة، تطورت اﻟﻰ اطلاق النار".واكد انه "تم نقلهما الى المستشفى والتحفظ عليهم وفتح تحقيق بالحادثة".