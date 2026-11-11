رئيس أركان الجيش يصل قاطع عمليات البادية للاطلاع على الوضع الأمني

وذكر بيان لوزارة الدفاع، أن الزيارة تأتي في إطار متابعة الأوضاع الأمنية والاطلاع على مجمل تفاصيل العمل العسكري ضمن قاطع عمليات البادية.وأضاف البيان، أن يرافقه وفد عسكري رفيع المستوى، للاطلاع على توزيع القطعات العسكرية وانتشارها، ومتابعة المهام والواجبات الأمنية الموكلة إليها ضمن المنطقة.