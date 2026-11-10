بغداد.. القبض على متهم بسرقة المنازل خلال أقل من 24 ساعة وتسترد المسروقات

وذكرت المديرية في بيان، أن مفارز إجرام تمكنت من تحديد هوية المتهم ومكان وجوده، بعد متابعة ميدانية وجمع المعلومات وإجراء التحريات اللازمة، فضلاً عن استخدام الجهد الفني.وأضافت أن العملية تأتي ضمن جهودها لملاحقة مرتكبي الجرائم والقبض على المطلوبين، والحد من حالات السرقة وتعزيز الأمن والاستقرار.