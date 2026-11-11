مباغتة استخبارية استباقية.. تدمير 3 مضافات لداعش وضبط أسلحة في كركوك

وذكرت المديرية في بيان، "حسب توجيهات نايف مكيف الشمري ورئيس أركان الجيش الفريق أول قوات خاصة الركن وبمتابعة مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن السيلاوي وضمن جهودها الاستخبارية المتواصلة لملاحقة فلول عصابات الإرهابية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية ممثلةً بكتيبة الاستطلاع التابعة لفرقة المشاة الآلية الثامنة من الكشف عن ثلاث مضافات في كانت تُستخدم لأغراض الدعم والإسناد اللوجستي لعناصر تلك العصابات".وجاءت العملية، وفق البيان، "استناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة أعقبتها عمليات استطلاع ومتابعة ميدانية مسبقة أسهمت في تحديد مواقع المضافات والوصول إليها حيث أسفرت العملية عن ضبط مواد غذائية ومؤن واحتياجات لوجستية متنوعة فضلاً عن بندقية كلاشنكوف وثلاثة مخازن و(30) إطلاقة إلى جانب معدات ومواد أخرى كانت تُستخدم لتأمين متطلبات الإسناد اللوجستي لعناصر تلك العصابات".وأشار البيان الى انه "جرى التعامل مع المواد المضبوطة ومعالجتها من قبل مفارز الجهد الهندسي موقعياً وفق السياقات المعتمدة".