تفاصيل جديدة بشأن مقتل العلواني في بيروت.. تأكيد هوية الجثمان وشبهات حول أشخاص رافقوه

وقال ، في تصريح للوكالة الرسمية وتابعته ، "تأكدنا من عودة الجثمان للنائب السابق "، لافتا الى ان "السفارة تعمل على تسريع إجراءات فحص الحمض النووي واستلام الجثمان ونقله إلى العاصمة ".وأضاف أن شكوكاً تحوم حول أشخاص رافقوا العلواني من الفندق إلى الشقة التي عُثر عليه مقتولاً فيها، مشيراً إلى متابعة التحقيقات الأمنية لكشف ملابسات الجريمة وتحديد الجناة.وأكد السفير استمرار التنسيق والمتابعة مع السلطات اللبنانية بشأن مجريات التحقيق، بهدف كشف جميع التفاصيل المرتبطة بمقتل العلواني.