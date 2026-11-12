مصدر ينفي عبر السومرية تشديد الإجراءات الأمنية حول الخضراء وتطويق البلديات

وقال المصدر لـ ، ان ما نشر عبر منصات التواصل الاجتماعي حول وجود إجراءات أمنية مشددة في محيط ، وتطويق منطقة البلديات هو عار عن .وبين أن الصور والمقاطع الفيديوية التي أرفقت مع هذه المنشورات كانت قديمة ومن أحداث سابقة.