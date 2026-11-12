عمليات بغداد تخاطب السكان: تفجيرات تحت السيطرة.. لا تقلقوا

وقالت القيادة في بيان، "نسترعي انتباه المواطنين الكرام من سكنة العاصمة الى انه سيتم اتلاف مواد متفجرة (مخلفات حربية) وذلك في بموقع اتلاف فرقة المشاة السادسة شمال العاصمة".وبينت ان "ذلك سيكون في تمام الساعة (الحادية عشر صباحاً) بتاريخ ١٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦".