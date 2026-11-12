مطاردة لـ40 يوماً بين ميسان وبغداد.. قاتل الشاب "علي احمد" يسقط أخيراً بقبضة الأمن

وذكرت الخلية في بيان، انه "جاءت عملية إلقاء القبض بعد مطاردة استخبارية معقدة، تنقل خلالها المتهم بين والعاصمة ، في محاولة للاختفاء والإفلات من قبضة العدالة، إلا أن الجهد الفني والرصد المستمر مكن فرق الخلية من تحديد تحركاته بدقة، والانقضاض عليه وإلقاء القبض عليه".وأشار البيان الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه، وتسليمه إلى جهة الطلب".