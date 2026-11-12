الداخلية توضح ملابسات حادثة إطلاق النار التي تعرض لها قائد شرطة المثنى

اصدرت ، الخميس، توضيحا بشأن ملابسات حادثة إطلاق النار التي تعرض لها قائد شرطة .

وجاء في بيان للوزارة، "تود أن توضح للرأي العام بشأن حادثة إطلاق النار التي تعرض لها قائد شرطة ، من قبل عدد من أقاربه في بمحافظة ، أن الحادثة وقعت على خلفية خلافات خاصة، ولم تسفر عن تسجيل أي إصابات بشرية أو أضرار مادية".

وأضاف "فور وقوع الحادثة، اتخذت المختصة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تسجيل دعوى أصولية بشأنها، تمهيداً لاستكمال الإجراءات التحقيقية وملاحقة المتورطين فيها وفقاً للقانون".



ولفت البيان الى أنه "في هذا السياق، وجه بفتح تحقيق في ملابسات الحادثة، والوقوف على تفاصيلها وأسبابها والظروف المحيطة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه فيها".



وأكدت وزارة الداخلية "حرصها على التعامل مع هذه الحادثة وفق الأطر القانونية والإجراءات الأصولية"، مشددة على أن "القانون فوق الجميع، وأن إلى استخدام السلاح في معالجة الخلافات الشخصية أمر مرفوض، ويعرض مرتكبيه للمساءلة القانونية".