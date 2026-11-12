الإعلام الأمني تحذر من استغلال مقتل العلواني طائفياً

وقالت الخلية، في بيان ورد لـ ، إن "جريمة مقتل النائب السابق في العاصمة وفق المعطيات المتوافرة هي جريمة بشعة ومدانة وأن التعامل معها يجري في إطارها القانوني بعيداً عن أي محاولات لاضفاء أبعاد أخرى عليها قبل استكمال التحقيقات والكشف عن ملابساتها وتفصيلاتها".وأكدت أن " في بيروت من خلال السفير والملاكات المختصة والجهات المعنية في تتابع القضية باهتمام بالغ وتواصل التنسيق مع العراقي الذي لم يدخر جهدا في كشف هذه الجريمة والوصول الى الحقيقة بما يضمن متابعة مجريات التحقيق والوقوف على تفاصيل الجريمة ونتائجها وإن الجهات العراقية المختصة تولي هذا الملف أهمية كبيرة وتضطلع بمسؤولياتها في هذا الشأن".وأضاف البيان "في الوقت الذي نؤكد فيه ضرورة احترام سير التحقيقات وانتظار نتائجها الرسمية فإننا نعبر عن أسفنا الشديد إزاء محاولات استغلال هذه الجريمة لإثارة النعرات الطائفية وترويج خطابات التحريض والكراهية بما يمس النسيج الاجتماعي ويهدد السلم . ونشدد على أن مثل هذه الممارسات مرفوضة تماماً ولا يمكن بتحويل هذه الجريمة إلى مادة لإثارة الانقسام والفتنة بين أبناء الشعب العراقي".ولفت البيان الى ان "اللجنة المعنية بمكافحة الخطاب الطائفي والإثني والعرقي رصدت المضامين والخطابات التحريضية التي رافقت تداول هذه القضية وستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت تورطه في بث أو ترويج خطاب يستهدف مكونات المجتمع أو يحرض على الكراهية والعداء أو يهدد السلم المجتمعي".وأتم البيان بالتأكيد على ان "كرامة المواطنين وحقوقهم مصونة دون تمييز وجميع أبناء محل احترام وتقدير ولا يجوز أن تكون أي جريمة أو حادثة مدخلاً للإساءة أو تأليب المجتمع وأن كل من يتجاوز القانون ويسعى إلى الإخلال بالسلم الأهلي سيكون عرضة للمساءلة القانونية دون استثناء أو تهاون".