تفعيل "إنذار ج" لجميع القطعات العسكرية

أفاد مصدر أمني، بتفعيل " ج" وهو أعلى حالة التأهب، لجميع القطعات العسكرية في .

وقال المصدر في حديث لـ ، "انذار "ج" لجميع القطعات العسكرية التي تأتمر بأمرة القائد العام للقوات المسلحة".

وأضاف المصدر أن "اسباب الانذار غير معلومة"، مشيرا الى أنه "لا يوجد اي موعد لانتهاء الانذار".