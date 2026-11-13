بالصور.. من داخل جرف الصخر

نيوز- امني

افاد مصدر امني، اليوم الجمعة، بدخول للتحقيق في تهريب النفط اﻟﻰ .

وتظهر الصور ادناه تواجد اللجنة التي وجه بتشكيلها داخل مع القيادات المتواجدة في المنطقة.