ضبط أكثر من 1.4 مليون مادة دوائية مهرّبة ومنتهية الصلاحية في ديالى والنجف

وذكر الجهاز في بيان، أن مفارزه نفذت في أربعة واجبات أمنية في قضائي والخالص، استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية، تمكنت خلالها من ضبط الكميات داخل مذاخر ومخازن وصيدليات، وإلقاء القبض على خمسة متهمين.وأضاف أن مفارزه في الأشرف ضبطت عجلة قادمة من كانت محمّلة بكميات كبيرة من الأدوية المهرّبة، أُخفيت خلف أدوية تحمل علامات فحص ظاهرية، في محاولة للتمويه وتجاوز إجراءات التفتيش.وأشار الجهاز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية بحق المتهمين، وحجز المواد المضبوطة.