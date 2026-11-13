عبر معبر غير شرعي وفي 4 أيام فقط.. تفاصيل جديدة عن تحركات المشتبه بهما بمقتل العلواني في بيروت

وذكرت قناة LBCI، أن التحقيقات أظهرت أن المشتبه بهما دخلا الأراضي وغادراها من دون المرور عبر المعابر الرسمية. فيما أشارت قناة MTV إلى دخول الأمن العام اللبناني على خط التحقيقات لملاحقة الاتصالات التي أُجريت يوم وصول العلواني إلى .وأضافت MTV أن معلومات تحدثت عن توقيف شخصين يعملان في مجال بيع الهواتف والخطوط الهاتفية، بهدف تتبع الاتصالات المرتبطة بيوم وصول العلواني، وكشف الجهات التي تواصلت معه أو مع الأشخاص المشتبه بتورطهم في الجريمة.