توجيه حكومي برفع سيطرة الإبراهيمية

وذكر بيان لوزارة الداخلية، ورد لـ ، أن " ، ، وصل إلى في ساعة متأخرة من ليلة يوم أمس، حيث التقى عدداً من أهالي مجمع الوفاء السكني، مستمعاً مباشرةً إلى مطالبهم والمشكلات التي تواجههم".وأكد الوزير أن "الاستماع لصوت المواطن والعمل على تخفيف معاناته يمثلان أولوية دائمة"، موجهاً بـ"التنسيق الفوري مع الجهات المختصة لمتابعة تلك المطالب، ومعالجة المعوقات القائمة وتلبية احتياجات الساكنين".ووجه "برفع سيطرة الإبراهيمية في بهدف تسهيل حركة المرور وتعزيز انسيابية التنقل أمام أهالي المحافظة وزائريها".