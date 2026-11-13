الاعلام الامني: الجهات السياسية والفصائل لا تشارك بتحقيقات تهريب الجرف

وقال معن، للوكالة الرسمية وتابعته ، إنه "لا توجد جهات سياسية أو فصائل ضمن اللجنة التحقيقية المكلفة بملف تهريب المشتقات النفطية في منطقة جرف النصر"، مشيراً إلى أن "اللجنة باشرت أعمالها ميدانياً منذ ساعات الصباح الأولى".وأوضح أن "التحقيق يتعلق بالمعلومات الخاصة بتهريب المشتقات النفطية ضمن منطقة جرف النصر"، مبيناً أن "اللجنة وصلت منذ الصباح وباشرت بالإجراءات المتعلقة بالتحقيق، وهي موجودة في المنطقة وتعمل ميدانياً".