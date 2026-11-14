خلال أسبوع.. تسجيل نحو 8 آلاف طلب لتنظيم حيازة الأسلحة في بغداد والمحافظات

وقال معن في بيان، ورد لـ ، إن " تواصل إجراءات تنظيم حيازة الأسلحة وحصرها بيد الدولة، وفق الضوابط والتعليمات المعتمدة، بما يعزز سلطة القانون ويدعم الأمن والاستقرار".وأوضح أن "قيادة شرطة تصدرت قائمة الطلبات المسجلة بواقع 1956 طلباً، تلتها قيادة شرطة بغداد بـ1045 طلباً، ثم بـ974 طلباً، وقيادة شرطة بـ485 طلباً".وأضاف أن "هذه المؤشرات تعكس استمرار إقبال المواطنين على إجراءات تنظيم حيازة الأسلحة، واتساع نطاق تنفيذها في مختلف المحافظات، من خلال القيادات والتشكيلات المعنية، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الالتزام بالقانون وتعزيز الأمن المجتمعي".وأكد معن أن "تنظيم حيازة الأسلحة يمثل خطوة مهمة في تعزيز هيبة الدولة وترسيخ مبدأ".