بغداد.. الإطاحة بثلاثة تجار دوليين للمخدرات وضبط 5 كغم من الكريستال

وذكرت المديرية في بيان، أن مفارز مديرية شؤون مخدرات نفذت العمليتين استناداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية دقيقة لتحركات المتهمين، ما أسفر عن تحديد مواقعهم وإلقاء القبض عليهم وضبط المواد المخدرة بحوزتهم.وأضافت أن العمليتين أسهمتا في إحباط محاولات ترويج وتداول المواد المخدرة، وتفكيك امتدادات شبكات الاتجار بها.وأكدت المديرية استمرار جهودها الأمنية لملاحقة شبكات الاتجار الدولي بالمخدرات وتجفيف منابع تمويلها، مشددة على مواصلة العمليات الاستخبارية والميدانية للحد من انتشار هذه الآفة وحماية المجتمع.