الإطاحة بشبكة متواطئة.. إحباط محاولة إدخال هواتف ومواد ممنوعة إلى سجن الحلة

وذكر بيان للجهاز، ان مفارزه "تمكن بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، وبالاشتراك مع الجهات الأمنية السجنية ومديرية ، وبعد استحصال الموافقات القضائية الأصولية، من تنفيذ عملية نوعية أسفرت عن إحباط محاولة إدخال هواتف محمولة ومواد مخدرة إلى داخل السجن".وأضاف البيان، انه "جاءت العملية إثر رصد نية إحدى النزيلات استلام مواد ممنوعة أثناء إحالتها إلى المستشفى، إذ نُصب كمين محكم أسفر عن ضبط (٣) هواتف محمولة مخبأة في الملابس الداخلية لأحد المتهمين، فضلاً عن ضبط كوابل شحن مخبأة في بطانة حذاء ترتديه متهمة أخرى كانت تنوي تبديله مع النزيلة. كما أشارت مفرزة الكلاب البوليسيةK9 بعد الفحص إلى وجود مواد مخدرة في عجلة المتهمين، وأُرسلت العجلة إلى الجهات المختصة لفحصها بدقة".وأسفر التحقيق الموسع – بحسب البيان – "عن اعتراف المتهمين بتورط موظف في للسجن وحارسة في الإصلاحية ضمن شبكة تهريب الممنوعات؛ وعلى إثر ذلك أصدر مذكرتي قبض بحقهما وفق أحكام المادة (٣٣١) من قانون العقوبات، وجرى إلقاء القبض عليهما".