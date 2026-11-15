وزير الداخلية يوجه بالإسراع في إجراءات دمج بطاقة السكن مع "الموحدة"

وذكر بيان لمكتب ، أن " أجرى زيارة تفقدية إلى والإقامة أطلع خلالها إلى إيجاز مفصل حول سير العمل والخدمات المقدمة للمواطنين".ووجه المالكي، وفق البيان، بجملة من القرارات والإجراءات التطويرية أبرزها:-أن تكون الخدمات المقدمة للمواطن إلكترونية بالكامل بحيث يتمكن من إنجاز معاملاته من منزله وعبر هاتفه المحمول.-الإسراع في إجراءات دمج بطاقة السكن مع لتبسيط الإجراءات.-تفعيل محطات إصدار البطاقات الوطنية للجاليات العراقية في جميع السفارات والقنصليات.-تطوير آليات تنظيم الإقامة وسمات الدخول لضمان إحكام السيطرة عليها بشكل كامل.وتابع البيان ان "وزير الداخلية وجه التعامل بأعلى درجات الدقة والمهنية مع المعاملات نظراً لما يحمله عمل المديرية من أبعاد اجتماعية تمس حياة المواطنين فضلاً عن ارتباطها المباشر بأمن الدولة".وأكد وزير الداخلية، بحسب البيان، "نحن والتضحية وصون هذا التاريخ المشرف يبدأ بتقديم خدمات نوعية للمواطنين داخل وخارجه".