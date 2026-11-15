سرق المال عبر فتحة سقف السيارة.. القبض على لص في بغداد

وقالت القيادة في بيان ورد لـ ، انها تمكنت من إلقاء القبض على متهم أقدم على سرقة مبلغ من داخل عجلة مركونة، بعد تسلّله إليها عبر فتحة سقفها التي كانت مفتوحة".واضافت ان "العملية جاءت بعد انتقال مفرزة القسم إلى مكان الحادث وجمع المعلومات وتفريغ المراقبة، حيث تم رصد المتهم وتحديد هويته ومكان تواجده، وإلقاء القبض عليه".واضافت أنه "خلال التحقيق، اعترف صراحةً بارتكاب السرقة، ودلّ المفرزة على مكان إخفاء المبلغ المالي داخل محل يعمل فيه، ليتم استرداده بالكامل"، لافتة الى انها "تواصل جهودها الميدانية والاستخبارية لملاحقة مرتكبي الجرائم وتعزيز الأمن".