إحباط هجوم ارهابي في الحضر

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ ، ان "قوات اللواء 44 بالحشد الشعبي تصدت لتعرض إرهابي استهدف إحدى نقاطها في قاطع الحضر في ".واضافت ان "التعرض استهدف نقاط اللواء على الطريق الرابط بين الحضر ".