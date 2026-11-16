الاستخبارات العسكرية تضبط مخبأً لوجستياً و185 حاوية عتاد في صلاح الدين ونينوى

وذكرت المديرية في بيان أن مفارزها، بالتنسيق مع مفاصل الاستخبارات والأمن في فرقتي المشاة السادسة عشرة والحادية والعشرين، نفذت واجبين استنداً إلى معلومات استخبارية ومتابعة ميدانية.وأضافت أن قوة من فرقة المشاة الحادية والعشرين عثرت، ضمن قاطع عمليات ، على مضافة قديمة مدفونة تحت الأرض تضم مواد ومستلزمات لوجستية تعود للتنظيم، مشيرة إلى أن مفارز الميدان أتلفت محتوياتها في الموقع.وفي ، تمكن والأمن في فرقة المشاة السادسة عشرة من ضبط 185 حاوية عتاد عيار 14.5 ملم، جرى رفعها تمهيداً لاستحصال الموافقات الأصولية اللازمة لتفجيرها.وأكدت المديرية استمرار عملياتها الاستباقية لملاحقة مخلفات التنظيم الإرهابي وتطهير المناطق منها، بما يعزز الأمن والاستقرار.