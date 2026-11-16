ايران تعلن صد هجوم مسلح لمجموعة قدمت من العراق

وقال الإيراني في بيان إن قواته قتلت خلية مسلحة كانت تخطط لعمليات تخريبية وإرهابية داخل الأراضي الإيرانية، بينما أكد حزب كردي معارض مقتل أحد مقاتليه في اشتباك قرب الحدود العراقية.وقال مقر " الأشرف" التابع للقوات البرية في الحرس الثوري الإيراني، إن المجموعة كانت تحت الرصد الاستخباراتي الدقيق أثناء تخطيطها لدخول الأراضي الإيرانية وتنفيذ "أعمال تخريبية وإرهابية".وأضاف البيان أن مقاتلي "أنصار " اشتبكوا مع أفراد الخلية وقضوا عليها، وضبطوا كميات من الأسلحة والمعدات والمواد المتفجرة بحوزتها.من جانبه، أكد حزب "الحياة الحرة" الكردستاني وقوع اشتباكات مع الحرس الثوري بالقرب من الحدود الإيرانية العراقية.وأفاد الحزب بأن أحد مقاتليه قتل يوم الأربعاء الماضي (11 نوفمبر) بعد تعرض مجموعة من عناصره لكمين نصبته قوات الحرس الثوري في منطقة سرداشت غربي .وتشهد المناطق الحدودية المحاذية لإقليم اشتباكات متكررة وقصفا مدفعيا وجويا إيرانيا يستهدف قواعد الفصائل ، ومنها حزب "بيجاك" وحزب كومله.ويأتي هذا التطور الميداني بالتزامن مع تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة منذ اندلاع المواجهة بين وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى في فبراير الماضي.