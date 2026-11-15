اجتماع أمني لمتابعة تنفيذ الإجراءات بشأن تهريب النفط في جرف النصر

شهدت العاصمة ، الأحد، عقد اجتماع موسع لمتابعة تنفيذ التوجيهات والإجراءات المتخذة بشأن قضية تهريب النفط في جرف النصر.

وقال في بيان، "ترأس للقوات المسلحة الفريق اول الركن اجتماعاً موسعاً في مقر المكتب بحضور رئيس أركان الجيش الفريق اول الركن ووكيل لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وقائد وأمين سر شؤون العمليات في ووكيل جهاز ومعاون العمليات في ووكيل ومدير الاستخبارات العسكرية وقائد وعدد من القادة والآمرين فيما شارك عبر الدائرة المغلقة قادة وآمرو ومديرو الاستخبارات والأجهزة الأمنية في جميع المحافظات".

وجرى خلال الاجتماع وفق البيان "بحث ومتابعة التوصيات والإجراءات المنبثقة عن قضية تهريب النفط في منطقة جرف النصر ومناقشة العقوبات والإجراءات المتخذة بحق عدد من القادة والآمرين في مختلف التشكيلات الأمنية والعسكرية على خلفية ما ثبت من حالات تقصير واهمال في اداء الواجبات والمسؤوليات المناطة بهم فضلاً عن استعراض توجيهات القائد العام للقوات المسلحة بهذا الشأن وآليات تنفيذها".

وأكد المجتمعون أن "هذه القضية تمثل مساساً بسيادة الدولة واعتداء على المال العام ومقدرات الشعب العراقي الأمر الذي يستوجب التعامل معها بأعلى درجات المسؤولية والحزم"، مشيرين الى أن "المسؤولية القيادية تقتضي من كل قائد وآمر تحمل مسؤولياته كاملة وعدم التهاون في تنفيذ الواجبات او السماح بأي اخلال بالسياقات والتعليمات"، مشددين على أن "القانون يجب ان يفرض على الجميع دون استثناء او مجاملة".

وشدد الاجتماع على أهمية توظيف المعلومات الاستخبارية وتكاملها بين الأجهزة والتشكيلات المعنية وتسريع تنفيذ أوامر القبض وملاحقة المطلوبين وتعزيز فاعلية السيطرات الخارجية ومراجعة وتفعيل سياقات العمل الخاصة بحماية المنشآت النفطية والشركات العاملة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بمنع اي خروقات او تجاوزات تمس أمن هذه المنشآت او تتيح استغلالها لأغراض غير قانونية.