مهلة خروج الكتائب حددت.. الزيدي يوجه القوات المسلحة بدخول جرف النصر

وقال العبودي، في مقابلة مع وتابعتها ، إن توجيهات القائد العام تأتي في إطار فرض سلطة الدولة ومتابعة شبهات تهريب النفط، مبيناً أن اللجنة التحقيقية العليا رصدت تلاعباً واضحاً في الأنابيب النفطية المارة بالمنطقة، فضلاً عن محاولات لردم آثار هذا التلاعب وتغطيتها.وأضاف أن اللجنة عاينت ستة مواقع وفق الإحداثيات المحددة في تقرير وكالة الاستخبارات، وشخّصت وجود مصفاتين وصهريج وخزانات داخل جرف النصر، مشيراً إلى أن القائد العام شدد على إحالة المتورطين والملف إلى القضاء، وتكليف بالتحقيق في القضية.وأوضح العبودي أن وجّه بمنع أي مظاهر أو مؤشرات تتعلق بخروج سيارات الحوضيات المخصصة لنقل النفط ومشتقاته، مؤكداً أن القوات المسلحة ستتولى مسؤولية إدارة المنطقة وتأمينها، وأن دخولها يمثل الإجراء الطبيعي في إدارة المدن والأقضية ومناطق البلاد كافة.وأشار إلى أن الإجراءات الحكومية لا تقتصر على جرف النصر، بل تشمل جميع المناطق التي شُخصت فيها شبهات تهريب النفط، لافتاً إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت بالفعل تنفيذ واجباتها في عدد منها.وفي ما يتعلق بإقليم ، أكد العبودي وجود تنسيق ومؤشرات مقبولة على التعاون مع ممثلي الأجهزة الأمنية الاتحادية، مبيناً أن الحكومة تتعامل مع الملف وفقاً للدستور، وأن صلاحيات الإقليم لا تعني الخروج عن المحددات الدستورية، محذراً من أن كل من يعرقل عمل القوات الأمنية المكلفة بمتابعة الملف سيكون في مواجهة القانون.ولفت إلى وجود إمكانية لدخول قوات الجيش إلى مناطق ، في إطار تنفيذ واجباتها القانونية ومتابعة شبهات تهريب النفط.