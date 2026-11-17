وذكرت المديرية في بيان ورد لـ ، أن “مفارزها تمكنت، بجهود استخبارية دقيقة ومتابعة ميدانية مستمرة، من إلقاء القبض على 18 مطلوباً في وديالى والأنبار وصلاح الدين وكركوك ونينوى وميسان”.وأضافت أن “العمليات نُفذت ضمن قواطع المسؤولية لأقسام الاستخبارات والأمن التابعة لفرق المشاة (1 و6 و7 و8 و10 و14 و15 و22)، واستهدفت ملاحقة الخارجين عن القانون وتجفيف منابع الجريمة، من خلال الرصد الاستخباري والتحري الميداني والتنسيق مع القطعات الأمنية”.وأكدت المديرية أنه “جرى تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة أصولياً، لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.