بكمائن استخبارية.. الإطاحة بإرهابيين اثنين في نينوى وصلاح الدين

وذكرت المديرية في بيان، أنه "وفقاً لتوجيهات مدير الاستخبارات العسكرية الفريق الركن السيلاوي، واستمراراً لنهج ملاحقة ما تبقى من عناصر الإرهاب والمطلوبين للقضاء، وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، نفذت مفارز قسمي الاستخبارات والأمن للفرقتين الآلية الثامنة والمشاة الرابعة عشرة عمليات منفصلة في المحافظتين".وأضاف البيان أن "العمليات أسفرت عن نصب كمائن محكمة أفضت إلى إلقاء القبض على إرهابيين اثنين صادرة بحقهما مذكرات قبض قضائية وفق أحكام المادة (1/4) مكافحة إرهاب"، مشيراً إلى "تسليمهما إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما".