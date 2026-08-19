تاكيدا لما نشرته السومرية.. الحشد الشعبي يعلن براءة مدير استخبارات حزام بغداد عباس اليعقوبي

وذكرت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان " القضاء العراقي أصدر قرارًا بردّ جميع الاتهامات الموجّهة إلى مدير استخبارات عمليات في ، عباس ، وتبرئته بشكل كامل، مع إلغاء القضايا والإجراءات القانونية المرفوعة بحقه".وتابعت، انه "يأتي القرار القضائي ليحسم القضية قانونيًا، بعد حالة من الجدل رافقت توقيف اليعقوبي والاتهامات التي وُجهت إليه".