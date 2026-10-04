إصابة عقيد في مكافحة المخدرات أثناء ملاحقة متهم جنوب بغداد

وبحسب المعلومات، فإن الحادث أسفر عن إصابة الضابط في منطقة الساق، فيما تمكنت القوة الأمنية من إلقاء القبض على المتهم المطلوب، المطلوب وفق أحكام المادة (28) من .واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهم، فيما جرى التعامل مع إصابة الضابط وفق الإجراءات المعتمدة.