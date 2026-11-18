ويتضمن القرار، بحسب وثيقة رسمية وردت لـ ، مشاركة من الجيش العراقي والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي وشرطة الطاقة، فيما تضمنت الخطة إعادة توزيع المسؤوليات الأمنية وفتح طريق – البهبهاني – تقاطع الفاضلية – .واضافت الوثيقة الموجهة إلى ، ان الموافقة جاءت استناداً إلى طلبات ومخاطبات سابقة، بهدف تنظيم مسك القاطع وتوزيع المسؤوليات بين التشكيلات الأمنية والعسكرية.ادناه الوثائق: