وقال العقابي في تنويه نشره عبر حسابه، إن فُصل من عقب اعتقاله وإغلاق جميع مقراته من قبل ، مشدداً على أنه لا يمتلك أي ارتباط بالهيئة، لا من قريب ولا من بعيد.ويأتي التوضيح عقب إفادة مصدر أمني بإلقاء القبض على رجل الدين " "، برفقة منتسب في الحشد الشعبي وشخص مدني، خلال عملية نفذتها قوة من داخل مجمع ريحانة السكني في جانب ببغداد.وذكر المصدر أن القوة ضبطت بحوزة المعتقلين 21 كيساً تحتوي على مادة الكريستال المخدرة، فضلاً عن عجلة حكومية تابعة للحشد الشعبي وبندقية من نوع كلاشنكوف.وشغل الجزائري سابقاً منصب آمر في ، كما ارتبط اسمه بقيادة "سرايا الخراساني".