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أفاد مصدر، اليوم الأربعاء، بتكليف العميد المهندس ظافر وداد معاوناً للمدير العام لشؤون للشؤون الاستخبارية في .

ويأتي التكليف في إطار توجه الوزارة نحو تعزيز المنظومة الاستخبارية وتكثيف الجهود لملاحقة شبكات تجارة ، وتفكيك أوكارها وكشف امتداداتها وملاحقة المتورطين فيها.

وأشار المصدر إلى أن وداد يمتلك خبرة في العمل الاستخباري، ولا سيما في تتبع خيوط الشبكات الإجرامية والوصول إلى أهدافها.