وذكر ، في بيان، أن الاجتماع شهد حضور رئيس ، ومعاون رئيس أركان الجيش لشؤون العمليات، وقائد ، وقائد ، ومدير عمليات ، ومدير عمليات ، وقائدي عمليات وكربلاء ، إلى جانب عدد من القيادات والهيئات الأمنية.وأضاف البيان أن الاجتماع خرج بعدد من القرارات والتوصيات الرامية إلى تعزيز الاستقرار الأمني، في مناطق شمال بابل بشكل عام وناحية جرف النصر بشكل خاص، من بينها الاتفاق على دراسة مقترحات لإعادة الانتشار وتوزيع قواطع المسؤولية ضمن هذا القاطع، وترتيبات القيادة والسيطرة وضبط الحدود الفاصلة مع القيادات المجاورة، وحماية أهداف البنى التحتية فضلًا عن تكثيف الجهد الاستخباري وتنسيق العمل المشترك بين جميع التشكيلات الأمنية لإدامة الزخم الأمني.