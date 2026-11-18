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نفت ، اليوم الأربعاء، الأنباء المتداولة بشأن صدور قرار بإعفاء اللواء ، قائد عمليات في ، من منصبه.

وذكرت في الهيئة، في بيان، أن ما تداولته بعض الصفحات بهذا الشأن «عارٍ عن الصحة»، داعية وسائل الإعلام والصفحات إلى تحري الدقة واعتماد المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات، خصوصاً في ظل الظروف الراهنة.