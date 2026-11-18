– أمن



أعلن المتحدث باسم الحكومة ، اليوم الأربعاء، أن رئيس القائد العام للقوات المسلحة وجّه بتوفير التخصيصات المالية اللازمة لشراء منظومات دفاع جوي متطورة، قادرة على مواجهة التهديدات والتقنيات العسكرية الحديثة.

وقال العبودي إن التوجيه يأتي لتأمين منظومات تمتلك القدرة على التصدي للمستوى المتطور من التهديدات، بما يضمن حماية البيئة الاقتصادية العراقية وتأمين المفاصل الحيوية المرتبطة باقتصاد البلاد، بحسب .

وأضاف أن الحكومة شخصت منذ وقت مبكر حاجة الدولة والقوات الأمنية والقوات المسلحة إلى مزيد من الدعم في مجال الدفاع الجوي، ولا سيما مع التطور المتسارع للتقنيات المستخدمة في حروب المنطقة والعالم، مبيناً أن التعامل مع الحروب الحديثة لم يعد ممكناً بالاعتماد على التقنيات التي كانت مستخدمة قبل 20 عاماً.



وأوضح أن الحروب باتت تعتمد أنماطاً هجينة ومتطورة، وتوظف التكنولوجيا وأدوات وأساليب غير مسبوقة، مشيراً إلى أن اجتماعات للأمن الوطني، برئاسة رئيس ، تتضمن بصورة مستمرة متابعة ملف شراء منظومات الدفاع الجوي وتأمين احتياجاتها المالية، وفق جدول زمني وإجرائي محدد.