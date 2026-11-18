وأفادت المعلومات بوقوع اعتداءات على القوات الأمنية باستخدام الحجارة، فضلاً عن حرق إطارات وعرقلة عمل الفرق المكلفة بإزالة التجاوزات، من قبل عدد من الأهالي الرافضين للإجراءات.وأضافت أن الاعتداءات أسفرت عن إصابات في صفوف القوات الأمنية، نتيجة رشقهم بالحجارة، ما استدعى إرسال قوات حفظ القانون للتعامل مع الموقف.