– أمن



أفاد مصدر أمني، اليوم الأربعاء، بإلقاء القبض على رجل الدين وشخصين آخرين، أحدهما منتسب في ، خلال عملية نفذتها قوة من لشؤون والمؤثرات العقلية داخل مجمع ريحانة السكني في جانب بالعاصمة ، وفقاً للمعلومات الأولية.

وأضاف المصدر للسومرية نيوز، أن القوة ضبطت بحوزة الأشخاص الثلاثة 21 كيساً تحتوي على مادة الكريستال المخدرة، فضلاً عن عجلة حكومية تابعة للحشد الشعبي وبندقية من نوع كلاشنكوف.



وبحسب المصدر، فإن الموقوفين هم رجل الدين ، ومنتسب في ، وشخص مدني، مشيراً إلى أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط سلاح ناري من نوع كلاشنكوف وعجلة حكومية، فيما لم تصدر حتى الآن تفاصيل رسمية بشأن ملابسات القضية أو طبيعة التهم الموجهة إلى الموقوفين.