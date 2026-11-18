وذكر إعلام القضاء في بيان، أن صدور الأحكام الستة رفع إجمالي عدد المحكومين في هذه القضية إلى 16 مداناً فرنسياً، تسلمتهم السلطات العراقية من شمال شرق .وأضاف أن الأولى تولت التحقيق في الملف، بدعم من للتعاون القضائي الدولي، الذي أسهم في تدقيق الأدلة والوثائق بالاستناد إلى قاعدة بياناته الوطنية، قبل إحالة المتهمين إلى المحكمة المختصة.وأوضح البيان أن الأحكام صدرت استناداً إلى أحكام المادة الرابعة/1، وبدلالة المادة الثانية/1 و3 من رقم 13 لسنة 2005، واستدلالاً بأحكام المادة 132/1 من قانون العقوبات.