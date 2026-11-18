وقال المصدر لـ ، ان "امر فوج مغاوير الفرقة الثانية في وهو ضابط برتبة عقيد تعرض للإصابة، كما اصيب 5 مفوضين".واضاف ان ذلك "نتيجة تعرضهم الى الاعتداء المباشر من قبل الاهالي بالحجارة".وفي وقت سابق من اليوم، أُرسلت قوات حفظ القانون إلى قرية في منطقة الشعلة بالعاصمة ، على خلفية أعمال شغب واعتداءات استهدفت القوات الأمنية أثناء تنفيذ إجراءات إزالة التجاوزات.وأفادت المعلومات بوقوع اعتداءات على القوات الأمنية باستخدام الحجارة، فضلاً عن حرق إطارات وعرقلة عمل الفرق المكلفة بإزالة التجاوزات، من قبل عدد من الأهالي الرافضين للإجراءات.